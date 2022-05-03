رئيس الاتفاق يحفز لاعبيه قبل مواجهة التعاون

شدد رئيس نادي الاتفاق خالد الدبل، على أهمية المرحلة المقبلة من الدوري والتي تتطلب تركيز عالي خلال الـ 6 مباريات المتبقية لتحقيق أكثر عدد ممكن من النقاط والتقدم في سلم ترتيب الدوري وذلك قبل مواجهة التعاون.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل على تمارين لياقية على عدة محطات ، ثم قسم كارتيرون الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق الجانب التكتيكي واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب .
يأتي ذلك تحضيراً لمواجهة التعاون يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22 . وفق “أخبار 24”.