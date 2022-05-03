الشيخ العقيلي في خطبتي عيد الفطر.. وجوب التمسك بدين الإسلام ولزوم القيادة الحكيمة

أكد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي في خطبتي عيد الفطر المبارك في العاصمة الرياض على وجوب التمسك بدين الإسلام لقول الله تعالى (( ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين )) مشيرًا إلى المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم التي نصت على أن المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولغتها اللغة العربية ، وقد بين الشيخ العقيلي وجوب السير خلف قيادتنا الحكيمة بزعامة والد الجميع إمام العرب والمسلمين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله ويعاضده ويعاونه رجل المستقبل والسلام والخير سمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله.
موضحًا الشيخ العقيلي مقصد الشارع من الأعياد في إظهار شعائر الله والفرح والسرور والاجتماع على المآكل والمشارب وعلى ما أحل الله وأباح داعيًا إلى لزوم طاعة الله بفعل الواجبات وترك المحرمات وفعل ما تيسر من المندوبات فان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على أربعين ركعة في اليوم والليلة سبعة عشر فريضة والباقي نافلة كما حث عليه الصلاة والسلام على صيام الست من شوال وقد أوصى عليه الصلاة والسلام أبا هريرة رضي الله عنه بالوتر قبل أن ينام وبركعتي الضحى وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر كما أمر عليه الصلاة والسلام عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه بختم القرآن في كل شهر خاتمًا الشيخ العقيلي خطبته بالدعاء لجنودنا المرابطين على الحدود الجنوبية وأن يعيد الله هذه المناسبة وأمتنا وبلادنا في خير وعز وتمكين .