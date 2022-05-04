بالصور.. “الموارد البشرية” بالحدود الشمالية تنظم مسيرة الخيول العربية

نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية مسيرة للخيول العربية في مدينة عرعر ضمن فعاليات “العيد الشمالي” احتفاءً بعيد الفطر المبارك.
وشارك في المسيرة دوريات الأمن وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، بهدف تشجيع ودعم أصحاب هذه الهواية العربية الأصيلة.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، خالد الرميخاني، أن مثل هذه الفعاليات تعزز الهوية الوطنية وترفع قيمة الموروث الشعبي لجيل معتز بموروثه الوطني الأصيل لقيمة هذه الرياضة.
وأضاف أن هذه الرياضة تشكل ارتباطا بالتاريخ الذي يمثل جزءاً أصيلاً من هوية المملكة وثقافتها وموروثها، ما يسهم في تنمية الفروسية بالمنطقة.
وفق “أخبار 24”.