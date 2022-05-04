مع ارتفاع سعر البرميل إلى 109 دولارات.. “أوبك”: لا توجد طاقة إنتاج فائضة في العالم

ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت” في التعاملات الآجلة، اليوم (الأربعاء)، بنسبة 3.92%، ليتداول عند 109 دولارات للبرميل لعقود شهر يونيو المقبل.
كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.97 %، ليتداول عند 106.48 دولارات للبرميل لعقود شهر يونيو المقبل.
من جانبه أكد الأمين العام لمنظمة “أوبك”، محمد باركيندو، اليوم، أن الإغلاق العام في الصين يؤثر على الطلب على النفط، وسط توقعات بأن تواجه الصين أكبر صدمة فيما يتعلق بالطلب على الخام منذ جائحة كورونا في 2020. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه لا توجد طاقة إنتاج فائضة في العالم لتعويض الإنتاج المفقود المحتمل من روسيا.
كما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزون الخام في الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2001.