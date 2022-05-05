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جديد المحليات > “الجوازات”: رهن جواز السفر يعرض صاحبه للغرامة المالية والمنع من السفر
05/05/2022   5:22 ص

“الجوازات”: رهن جواز السفر يعرض صاحبه للغرامة المالية والمنع من السفر

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حذرت المديرية العامة للجوازات، مجدداً من رهن جواز السفر؛ كون ذلك يُعرض صاحبه للغرامة والمنع من السفر.

وأوضحت المديرية، أن رهن جواز السفر يُعرض القائم به لغرامة مالية وعقوبة تصل إلى المنع من السفر.

“الجوازات”: رهن جواز السفر يعرض صاحبه للغرامة المالية والمنع من السفر

جديد المحليات
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