وزير النقل يوجه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في عدم انتظام الرحلات بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

وجه وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر؛ بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، للوقوف على أسباب تأخر وعدم انتظام بعض رحلات المسافرين والمعتمرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال الأيام الماضية.
وتضمن توجيه الوزير أن تكون اللجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني؛ وعضوية عدد من الجهات؛ ومهمتها التحقيق فيما حدث، وتحديد المتسببين في ذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
كما تشمل مهام اللجنة اتخاذ التدابير والمعالجات الفنية الكفيلة بالمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وضيوف الرحمن، ورفع النتائج والتوصيات في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه.
يذكر أن المطار يشهد منذ الأمس حالة من التكدس والازدحام في الصالة الشمالية، تسببت في تأخر العديد من الرحلات عن موعد إقلاعها أمس الأربعاء واليوم (الخميس)، ما دعا سلطات المطار، إلى نقل المسافرين في إلى مدينة الحجاج، وفتح بوابة مخرج الطوارئ، وفتح البوابة رقم 3 بالصالة الشمالية. وفق “أخبار 24”.