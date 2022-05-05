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جديد المحليات > الوليد بن طلال: ماسك سيكون قائداً ممتازاً لـ “تويتر” ونتطلع للاحتفاظ بحصتنا البالغة 1.9 مليار دولار
05/05/2022   9:55 م

الوليد بن طلال: ماسك سيكون قائداً ممتازاً لـ “تويتر” ونتطلع للاحتفاظ بحصتنا البالغة 1.9 مليار دولار

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قال الأمير الوليد بن طلال إن رجل الأعمال الأمريكي الملياردير إيلون ماسك سيكون “قائدا ممتازا” لموقع تويتر.

وأضاف في تغريدة موجهة لـ”ماسك” اليوم (الخميس): “من الرائع التواصل معك صديقي “الجديد”.. أعتقد أنك ستكون قائدا ممتازا لتويتر لتعظيم إمكاناته الكبيرة”.

وتابع بأنه يتطلع وشركة المملكة القابضة للاحتفاظ بالحصة البالغة 1.9 مليار دولار في تويتر “الجديد”.

يذكر أن إيلون ماسك يجري محادثات مع عدد من الشركات الاستثمارية الكبيرة وأثرياء بخصوص جلب مزيد من التمويل لصفقة استحواذه على تويتر التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار، حيث تمكن حتى الآن من تجميع تمويل بقيمة 7.14 مليار دولار من مجموعة من المستثمرين. وفق “أخبار 24”.

الوليد بن طلال: ماسك سيكون قائداً ممتازاً لـ “تويتر” ونتطلع للاحتفاظ بحصتنا البالغة 1.9 مليار دولار

جديد المحليات
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