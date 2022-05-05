زوار موسم جدة يوثقون العروض الحية والألعاب النارية بهواتفهم الشخصية

حرص أهالي وزوار جدة على توثيق العروض الحية والألعاب النارية في موسم جدة 2022؛ عبر جوالاتهم الشخصية، تعبيراً عن مشاعر الابتهاج والفرح التي يجسدها الموسم.
وارتسمت البسمة والسعادة على وجوه الزوار من الأطفال والأسر على الواجهة البحرية بجدة؛ الذين قاموا بالتقاط الصور الشخصية لهم ولأطفالهم لحظة إطلاق الألعاب النارية، التي تزامنت مع مناسبة عيد الفطر المبارك.
وستكون الألعاب النارية حاضرة على مدى 60 يوماً في مناطق الفعاليات بالمزيد من العروض المشوقة والألوان الممتزجة ببعضها لتشكل لوحة بديعة من الجمال في سماء جدة في موسمها الثاني.
وفق “أخبار 24”.