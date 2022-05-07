وزارة النقل.. إنجازات تخطت حدود المملكة ومسيرة تُوجت بـ”الآيزو”

استعرض مقطع فيديو، جوانب من المشروعات والبرامج التي نفذتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والتي تكللت بتتويجها بجائزة الآيزو، لتحقيقها نجاحات غير مسبوقة على الطرق.
وأوضح المقطع الذي نشرته قناة “السعودية” تحت عنوان “أرقام خضراء”، أن الوزارة ساهمت في مشاريع للطرق خارج المملكة، منها 35 مشروعاً في أفريقيا و15 في آسيا، بينها جسر الملك فهد الذي يربط المملكة بالبحرين بطول 25 كم.
وأضاف أن الوزارة ضاعفت أعمال الصيانة عام 2020 بواقع 20% للأسفلت في ظل جائحة كورونا المستجد، كما ضاعفت في العام نفسه صيانة فواصل الجسور بنسبة 80%، و50% للسلامة.
أرقام مضيئة
وأشار إلى تحقيق الوزارة ارتفاعاً في أعداد مناولة الحاويات بمعدل 5%، في ظل انخفاض عالمي وصل إلى 15%، كما عملت على توسيع شبكات الطرق بأكثر من 2000 كيلومتر، وأنجزت أكثر من 40 تقاطعًا حيويًا، ودشنت 33 مشروعًا مختلفًا في 6 مناطق.
في جانب السلامة بالطرق، أبان أنه تم تنفيذ أكثر من 2000 كيلومتر من أعمال السياج، وحواجز معدنية بطول يتجاوز 490 كيلومترًا، وصيانة وتركيب أكثر من 12 ألف لوحة تحذيرية وإرشادية، وتركيب أكثر 420 ألف وحدة من العلامات الأرضية و”عيون القطط”، وتنفيذ حواجز خرسانية بطول 343 كيلومترًا، وفحص مقاومة الانزلاق على أسطح الطرق بطول يتجاوز 36 ألف كيلومتر، وغيرها من الأرقام المضيئة في مسيرة الوزارة. وفق “أخبار 24”.
توجه رقمي
كما أنشأت الوزارة منصة رقمية، للإشراف على المقاولين ومتابعتهم، وفعّلت وأتمتت إجراءات الصيانة ورفعت كفاءتها، وتُوجت هذه الجهود بالحصول على عدة جوائز منها الآيزو في فحص وتقييم الجسور، وشهادة الالتزام بالتميز المؤسسي من المنظمة العالمية للتميز المؤسسي.