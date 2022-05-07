الكهرباء: في ظروف قاسية ومتقلبة.. أعدنا الخدمة لجميع المشتركين المتأثرين بانقطاع التيار بالأحساء

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم السبت في بيان لها عن عودة الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين المتأثرين بانقطاع التيار في الأحساء وفي وقت قياسي.
وأكدت الشركة أن فرق الطوارئ والصيانة تمكنت من إعادة الخدمة للمتأثرين بالانقطاعات الخارجة عن الإرادة، نتيجة العواصف والرياح الشديدة، التي شهدتها محافظة الأحساء، خلال أقل من ساعتين، رغم ظروف العمل الصعبة، والطقس المتقلب والرياح الشديدة.
وأوضحت أنها تمكنت من إعادة الخدمة من خلال المصادر البديلة، بسرعة قياسية، كما باشرت الفرق المختصة، بالتعاون مع المرور وأمانة الأحساء، والدفاع المدني، إزالة الأعمدة المتضررة ووفرت أعمدة بديلة، وزراعتها وتأمين خطوط نقل الطاقة.
وأشارت إلى أنها تعمل على تكثيف أعمال الصيانة الدورية، وتوفير البدائل الاحتياطية، للتعامل مستقبلاً مع مثل هذه الظروف، حرصاً منها على موثوقية الشبكة والخدمات المقدمة للمشتركين.
وبينت أن هناك مشاريع في المنطقة لتعزيز شبكات التوزيع ومحطات نقل الكهرباء وإحلال الشبكات المتقادمة وتحويل الشبكات الهوائية إلى أرضية، ما سيرفع مستوى الخدمة.
وكانت مصادر قد صرحت لـ”أخبار 24″ أن الحياة عادت بشكل طبيعي لمحافظة الأحساء بعد العاصفة الترابية التي اجتاحت الأحياء فجر اليوم، وأدت الرياح الشديدة إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من أحياء المدينة، وسقوط عدد من الأشجار والإشارات المرورية.