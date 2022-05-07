قمّة اتحادية ووصافة هلالية.. جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الـ26

انتهت منافسات الجولة الـ26 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء السبت، بثلاث مباريات الأولى فاز خلالها الهلال على نظيره ضمك برباعية مقابل هدفين، والثانية حسمها الحزم بثلاثية مقابل هدف، والثالثة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما بين الطائي ونظيره الرائد.
وبعد انتهاء الجولة الـ26 بدوري المحترفين، واصل فريق الاتحاد احتلاله صدارة جدول ترتيب أندية المسابقة برصيد 61 نقطة، ويليه نادي الهلال ثانيًا برصيد 52 نقطة، ويليه النصر في المركز الثالث بـ51 نقطة، وجاء الشباب رابعًا برصيد 47 نقطة، وضمك خامسًا برصيد 42 نقطة.
وفي المركز السادس يوجد فريق الفيحاء برصيد 33 نقطة، ويليه أبها سابعا بـ33 نقطة، وبعده يأتي الفتح في المركز الثامن بـ32 نقطة، وتاسعا حل فريق الرائد بـ30 نقطة. وفق “أخبار 24”.
واحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 29 نقطة، وخلفه الفيصلي في المركز الـ11 بـ29 نقطة، فيما جاء بالمركز الـ12 الطائي بـ28 نقطة، وخلفه الاتفاق صاحب المركز الـ13 بـ27 نقطة.
وجاء فريق التعاون في المركز الـ14 برصيد 26 نقطة، ويليه فريق الباطن في المركز الـ15 بـ26 نقطة، وجاء في آخر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فريق الحزم بـ17 نقطة.