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جديد المحليات > “عشوائيات جدة” تعلن استئناف إزالة الأحياء الـ 12 بعد توقفها خلال شهر رمضان
08/05/2022   1:48 ص

“عشوائيات جدة” تعلن استئناف إزالة الأحياء الـ 12 بعد توقفها خلال شهر رمضان

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أعلنت لجنة العشوائيات بمحافظة جدة اليوم السبت عن استئناف أعمال إزالة الأحياء العشوائية بالمحافظة، والتي توقفت خلال شهر رمضان وتشمل 12 حياً.

ونشرت إمارة مكة المكرمة جدولاً بأسماء الأحياء التي سيتم استئناف إزالتها وهي مدائن الفهد م 1و2 والجامعة والروابي والمنتزهات وقويزة والعدل والفضل وأم السلم وك 14 الشمالي، حيث بدأت الإزالة في 16 ديسمبر 2021م الماضي، وتنتهي في 27 أغسطس 2022.

وكانت لجنة الأحياء العشوائية بجدة، قد أعلنت سابقاً عن توقف أعمال الإزالة في الأحياء خلال شهر رمضان المبارك، على أن تستأنف أعمالها بعد نهايته.

جدة

وفق “أخبار 24”.

“عشوائيات جدة” تعلن استئناف إزالة الأحياء الـ 12 بعد توقفها خلال شهر رمضان

جديد المحليات
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