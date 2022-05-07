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جديد المحليات > الغذاء والدواء: بهذه الخطوات تحصل على قراءة صحيحة عند استخدام جهاز قياس السكر
08/05/2022   1:48 ص

الغذاء والدواء: بهذه الخطوات تحصل على قراءة صحيحة عند استخدام جهاز قياس السكر

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء على عدد من إرشادات السلامة التي يجب اتباعها قبل البدء في إجراء اختبار قياس السكر لضمان الحصول على القراءة الصحيحة.

وأوضحت أنه لاستخدام جهاز قياس السكر بطريقة صحيحة يجب غسل اليدين وتجفيفهما قبل القياس وإدخال شريط الفحص بشكل صحيح في مكانه، والتأكد من أن أشرطة الفحص متوافقة مع الجهاز، مع إدخال رمز المعايرة في كل مرة تجري فيها الفحص.

وأضافت أنه يجب كذلك الحفاظ على نظافة الجهاز، والتأكد من كمية الدم المسحوبة، وأن الأشرطة غير منتهية الصلاحية، وأن يتم مطابقة نتائج الفحص مع نتائج فحص المختبر باستمرار. وفق “أخبار 24”.

كما أشارت إلى أنه من المفيد سؤال الطبيب أو مزود الخدمة الطبية عن طريقة الاستخدام الصحيحة واتباع إرشادات الاستخدام الخاصة بالجهاز.

الغذاء والدواء: بهذه الخطوات تحصل على قراءة صحيحة عند استخدام جهاز قياس السكر

جديد المحليات
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