منها غسل الدجاج.. أخطاء شائعة تؤدي لانتشار البكتيريا في مطبخك

يرتبط ظهور العديد من أنواع البكتيريا ببعض التصرفات والعادات التي تكون بمثابة بيئة خصبة لانتشار البكتيريا وتحولها إلى مصادر تهديد لصحة الإنسان.
وتظل بعض العادات التي يرتكبها الإنسان في مطبخه أساس ظهور هذه الأنواع من البكتيريا وانتشارها.
ونستعرض هنا أهم العادات الشائعة التي تسمح بتكون البكتيريا وانتشارها داخل المطبخ:
لوح التقطيع
يؤدي وضع الطعام المطبوخ أو الجاهز للأكل على نفس اللوح المخصص لتقطيع الطعام النيئ، إلى اختلاط الطعم وانتشار البكتيريا، مما قد يعزز احتمالية الإصابة بالأمراض.
غسل الدجاج
على الرغم من أن غسل الدجاج يكون في المقام الرئيسي لغرض تنظيفها وإعدادها للطهي، فإن هذه العادة تعد من العادات الخطيرة على صحة الإنسان، كونها تتسبب بشكل رئيسي في انتشار البكتيريا بالمطبخ.وفق “أخبار 24”.
درجة الحرارة
تعد درجة حرارة الغرفة التي يُترك فيها الطعام المطبوخ من أهم الظروف التي يجب توافرها للحفاظ على سلامة الطعام، حيث يجب ألا يُترك الطعام المطبوخ في درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين.
إهمال غسل اليدين
ينصح دومًا الخبراء بأن يغسل المرء يديه بشكل مستمر أثناء تحضيره للطعام، وذلك لتجنب تكون البكتيريا وخلط الأطعمة، ما يؤثر بشكل سلبي على صحة الإنسان بشكل عام.
أدوات الطبخ
تظل الأدوات المستخدمة في الطهي، مثل السكين والملاعق وغيرهما من الأدوات، من العوامل الأساسية لنقل البكتيريا ونشرها، ولذلك يجب الحرص على غسلها جيدًا بعد كل استخدام لمنع انتشار البكتيريا.