وزير الصحة يصدر قرارين بتشكيل اللجنة التأسيسية بالتجمع الصحي في عدد من المناطق

أصدر وزير الصحة ورئيس المجلس الاستشاري لشركة الصحة القابضة فهد الجلاجل، قرارين بتشكيل اللجنة التأسيسية بالتجمع الصحي بمناطق تبوك والحدود الشمالية.
وفي التعميم الذي اطلعت عليه “أخبار 24″، فإن اللجنة تتكون من رئاسة الدكتور محمد القاسم مدير عام الهلال الأحمر سابقاً ورئيس التجمع الصحي بالجوف حالياً، وعضوية كل من الدكتور منصور الحواسي، ومساعد الموسى، وعبدالله الحقباني، والدكتور خالد القميزي، والدكتور دنكن سليبي.
كما وافق وزير الصحة على تشكيل اللجنة التأسيسية لتجمع عسير الصحي وتجمع جازان الصحي وتجمع نجران الصحي وتجمع بيشة الصحي.
وأشار التعميم إلى أن اللجنة ستكون برئاسة الدكتور عبدالرحمن المعمر، وعضوية كل من الدكتور خالد الفرائضي، ومساعد الموسى، ومنصور القحطاني، والدكتور خالد القميزي، والدكتور دنكن سليبي.
ونص التعميم على أن للجنة حق تشكيل لجان استشارية منبثقة عنها وفق القواعد المنصوص عليها في دليل الحوكمة، وكذلك الاستعانة بخبراء محليين ودوليين.