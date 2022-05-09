إقالة جديدة وفك عقدة للنصر استمرت 812 يومًا.. أبرز ملامح الجولة الـ 26 بدوري المحترفين

انتهت منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء السبت، بمباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بين الطائي والرائد بهدفين لكل فريق.
وحافظ الاتحاد على تصدره لجدول المسابقة برصيد 61 نقطة، متفوقا على أقرب ملاحقيه الهلال بفارق 9 نقاط، ويأتي النصر في المركز الثالث برصيد 51، بينما يحتل الحزم المركز الأخير برصيد 17 نقطة.
وشهدت الجولة الـ 26 العديد من الأحداث والأرقام التي تحققت ويرصدها “سبورت 24” كالتالي:
فوز غائب عن الاتفاق منذ 613 يومًا
فاز الاتفاق أمام مضيفه التعاون (4-0)، على ملعب مدينة الملك عبد الله في بريدة. وقفز الاتفاق 3 مراكز من الخامس عشر للثاني عشر، رافعا رصيده إلى 27 نقطة، فيما تجمد رصيد التعاون عند 26 نقطة في المركز الـ14.
ونجح فريق الاتفاق في إنهاء سلسلة تفوق التعاون في آخر 3 مباريات بتعادل وفوزين، محققا الانتصار الأعلى له هذا الموسم.وفق “أخبار 24”.
ويعد هذا هو الفوز الأول لفريق الاتفاق في ملعب التعاون منذ 613 يومًا، حيث يغود آخر فوز إلى يوم 30 أغسطس لموسم (2019 – 2020).
3 أشهر بدون فوز للتعاون
واصل فريق التعاون فشله في تحقيق الانتصار للمباراة السادسة على التوالي، بعدما خسر أمام الاتفاق برباعية دون رد. ويعود آخر فوز حققه التعاون في الدوري قبل 3 أشهر، وكان أمام الرائد بثلاثية نظيفة يوم 12 فبراير، لحساب الجولة 20 من المسابقة.
وبعد الفوز على الرائد، خاض التعاون 6 مواجهات، تعادل في 5 مع الاتحاد والطائي والفتح والفيصلي وأبها، قبل أن يخسر من الاتفاق.
الهلال يكسر عقده المحالة
نجح فريق الهلال في كسر عقد ملعب المحالة، بعد الفوز على نظيره ضمك بنتيجة 4-2، بعدما فشل في الفوز خلال الـ 3 مواسم الماضية منذ صعود ضمك لدوري المحترفين.
وقبل فوز الهلال الأخير أمام ضمك، تعادل الفريقين (1-1)، في لقاء الدور الثاني لموسم 2019-2020، قبل أن يفوز ضمك بهدف نظيف في الدور الثاني من الموسم الماضي.
النصر ينهي عقدة استمرت 812 يومًا
نمكن فريق النصر من إنهاء عقدة استمرت لـ 812 يوما، بعد الفوز على الشباب بنتيجة (4-2 ) على ملعب مرسول بارك.وفاز النصر على الشباب بعد 812 يوما، حيث يعود آخر انتصار للفريق الأصفر إلى 14 فبراير 2020، بالنتيجة ذاتها (4-2) على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
ولعب الفريقان بعد مواجهة عام 2020، 3 مرات في الدوري، لم يتمكن خلالها النصر في تذوق طعم الانتصار، حيث فاز الشباب (2-0، 4-0، 1-0) على التوالي.
تاليسكا ينهي صيامه مع النصر
نجح لاعب النصر، المحترف البرازيلي أندرسون تاليسكا ، في إنهاء صيامه التهديفي بعد 3 أشهر أمام الشباب، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض.
وساهم تاليسكا في فوز النصر أمام الشباب بنتيجة (4-2)، ويعود آخر أهداف تاليسكا أمام الطائي في فبراير الماضي بالجولة الـ19، ليصوم بعدها عن التهديف في آخر 6 جولات شارك في 5 وغاب في واحدة للإيقاف.
ورفع تاليسكا رصيده إلى 16 هدفا كثالث الهدافين في الدوري بفارق 4 أهداف عن المتصدر أوديون إيجالو، وبفارق هدف عن رومارينهو نجم الاتحاد.
إقالة مدرب التعاون
قررت إدارة التعاون إقالة المدرب الهولندي خلال اجتماع أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء الذهبيين. وقاد بروم الفريق في 7 مباريات، انتصر في مواجهتين، وتعادل في واحدة، وخسر أربع مرات.
ويعدُّ الهولندي ثالث مدرب يُقال من تدريب التعاون، هذا الموسم (2021-2022) بعد الإنجليزي نيستور إل مايسترو، والبرتغالي جوزيه جوميز.