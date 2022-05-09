طرح تذاكر مواجهة الاتفاق ضد الهلال.. تعرف على أسعارها

أعلن نادي الاتفاق، مساء الأحد، طرح تذاكر مباراة فريقه مع نظيره الهلال، المقررة لها الأربعاء المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والمؤجلة من الجولة الـ20 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتتراوح أسعار تذاكر مباراة الاتفاق ضد نظيره الهلال، ما بين 75 ريالًا للعوائل والأفراد، و1200 ريال للمنصة الفضية، و1500 ريال، للمنصة الذهبية.
وكانت إدارة الاتفاق، ذكرت في وقت سابق، أنها تكفلت بتقديم 5 آلاف تذكرة مجانية لجماهير فارس الدهناء أمام الهلال، والتي ستقام في استاد الأمير محمد بن فهد يوم الأربعاء، حيث تمثل هذه المباراة أهمية للفريق من أجل الهروب من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.وفق “أخبار 24”.