“تعداد السعودية 2022” ينطلق غدًا تحت شعار “لنعد للمستقبل”

تستعد الهيئة العامة للإحصاء لإطلاق “تعداد السعودية 2022″، غدًا (الثلاثاء)، والذي يُعد التعداد الخامس في تاريخ المملكة.
وتستخدم الهيئة في العد 3 طرق، الأولى تتمثل في العد الذاتي، بحيث يقوم رب الأسرة باستيفاء الاستمارة إلكترونيًا عن طريق رابط على الإنترنت، فيما تعتمد الطريقة الثانية على العدّ الميداني، والثالثة تتمثل في محطات العد الذاتي وذلك بلقاء باحثي العد الميداني.
وينطلق “تعداد السعودية 2022” ضمن حفلٍ يُقام في تمام الثامنة مساء غد ويمتد حتى الساعة 9:40 مساءً، برعاية وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، وبحضور عدد من الأمراء والوزراء وأعضاء اللجان التوجيهية والتنفيذية للتعداد، بالإضافة إلى نخبة من رجال الفكر والأدب والإعلام. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء، كانت قد حددت 10 مايو الجاري موعدًا لانطلاق التعداد السكاني “تعداد السعودية 2022″، وذلك تحت شعار “لنعد للمستقبل”.