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جديد المحليات > إتاحة الجرعة الرابعة المضادة لكورونا لمن يقل عمره عن 50 عاما ويعاني نقصا في المناعة
09/05/2022   10:41 م

إتاحة الجرعة الرابعة المضادة لكورونا لمن يقل عمره عن 50 عاما ويعاني نقصا في المناعة

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قال استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، الدكتورعبدالله عسيري، إن الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (التنشيطية الثانية) متاحة لمن يعاني من أمراض تتسبب في نقص المناعة لديهم.

وأضاف عسيري، في تصريح لـ”أخبار 24″، أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما يمكنهم الحصول على الجرعة التنشيطية الثانية، إذا كان هنالك نقص مناعي شديد مثل زراعة الأعضاء، والسرطان النشط، وما في حكمهما من الأمراض التي تسبب نقصا في المناعة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت نهاية أبريل الماضي عن إتاحة الحجز للجرعة التنشيطية الثانية من لقاح كورونا عبر تطبيق (صحتي)، لمن يرغب من الفئة العمرية (50عاما) فأكثر، وذلك لمن أتم (8 أشهر) على أخذ الجرعة التنشيطية الأولى.

إتاحة الجرعة الرابعة المضادة لكورونا لمن يقل عمره عن 50 عاما ويعاني نقصا في المناعة

جديد المحليات
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