تفاوت في أسعار تسوير الأراضي الفضاء.. وهذه اشتراطات الحصول على رخصة التسوير

تفاوتت أسعار تسوير الأراضي الفضاء بين الشركات التي تقدم الخدمة بحسب نوع السور والخصائص المكونة له، وأفاد مجموعة من مقدمي الخدمة أن الأسعار تتراوح ما بين 620 ريالاً و1650 ريالاً للمتر الطولي.
وقالت إحدى الشركات التي تقدم خدمة تسوير الأراضي الفضاء، لـ”أخبار 24″، إن أسعار التسوير تتفاوت بحسب الخصائص التي يريدها المالك، مبينة أن السور يجب أن يكون موافقاً لما جاء في دليل تسوير الأراضي الفضاء الصادر من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأضافت أنه إذا كان هنالك على سبيل المثال أرض مساحتها 400 متر مربع فإنه سيكون أقل سعر لتسويرها بالكامل 49600 ألف ريال، وذلك بحساب جميع أضلاعها التي ستصبح 80 مترًا طولياً، وفي حال اختار العميل أعلى سعر لتسويرها سيكون المجموع الكلي 132000 ألف ريال.
وبينت أن على مالك الأرض التعاقد مع أي مكتب هندسي يقدم خدمة تسوير الأراضي الفضاء، ويجب إرفاق صورة من صك الأرض، وصورة من الهوية الوطنية، وكذلك صورة من محضر التجزئة إذا وجد، وفاتورة سداد الإقرار المساحي. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دعت في وقت سابق ملاك الأراضي الفضاء للمسارعة في تسويرها قبل تاريخ 01 يوليو 2022 تفاديًا للغرامات المالية، التي حددتها بـ 100 ريال لكل متر طولي، وتكرار المخالفة في حال عدم التسوير.