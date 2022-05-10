لمياء بن بهيان: هدفنا تقديم مستوى مشرف كرة القدم النسائية في المملكة

أكدت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مدير إدارة كرة القدم النسائية لمياء بن بهيّان على أن المنتخب الوطني الأول يهدف من خلال هذه المشاركة إلى تقديم مستوى مشرّف، والسعي لتحقيق نتائج إيجابية.
وقالت:” نهدف في المشاركة بهذا التجمع الخليجي المميز إلى تقديم مستوى مشرف يعكس التطور والنمو الذي تشهده كرة القدم النسائية في المملكة ودول الخليج الشقيقة في الفترة الماضية “.
وتغادر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات للسيدات اليوم الثلاثاء إلى دولة الكويت الشقيقة، للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة 2022 خلال الفترة من الخامس عشر حتى الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري. وفق “أخبار 24”.
ويلتقي في أولى مواجهاته بمنتخب البحرين يوم الخامس عشر من شهر مايو الجاري، على أن يلتقي بمنتخب الكويت في السابع عشر من الشهر ذاته، قبل أن يواجه بعدها بيومين نظيره المنتخب الإماراتي.