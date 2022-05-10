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جديد المحليات > “التعليمية” توقع 5 شراكات إستراتيجية مع بيوت خبرة دولية بمجال تصميم المحتوى التعليمي
10/05/2022   8:21 م

“التعليمية” توقع 5 شراكات إستراتيجية مع بيوت خبرة دولية بمجال تصميم المحتوى التعليمي

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وقّعت شركة تطوير للخدمات التعليمية شراكات إستراتيجية مع 5 بيوت خبرة دولية للشراكة في مجالات بناء وتصميم المحتوى التعليمي وابتكار الخدمات والحلول الإلكترونية، وذلك على هامش أعمال المؤتمر والمعرض الدولي 2022 بالرياض.

وشملت الاتفاقيات، التي وقعها الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور منصور بن عبدالعزيز، شراكات مع ماجروهيل، وبيناري لوجيك، وسينجيج، وأوكتيفو، وتي تي آر أو. وفق “أخبار 24”.

وتهدف للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في بناء وتصميم المحتوى والخدمات والحلول الإلكترونية والتطوير المهني، ومشاركة المعرفة والتجارب المميزة مع الخبرات الدولية في تقديم حلول ومنتجات جديدة تسهم في تطوير العملية التعليمية.

“التعليمية” توقع 5 شراكات إستراتيجية مع بيوت خبرة دولية بمجال تصميم المحتوى التعليمي

جديد المحليات
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