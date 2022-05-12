أنمار الحائلي: وجّهت بعدم رفع أسعار تذاكر الدرجة الموحدة أمام “الهلال”

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، توجيهه بعدم رفع أسعار تذاكر الدرجة الموحدة خلال مباراة فريقه أمام الهلال.
وغرّد الحائلي عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم (الأربعاء) قائلاً:”جماهير الاتحاد الوفية والحبيبة.. تقديراً لمكانتكم ودوركم التاريخي والمؤثر في مسيرة النادي؛ فقد وجّهت بعدم رفع أسعار تذاكر الدرجة الموحدة عن أسعارها الطبيعية والمعتادة”.
وأتم رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد تغريدته بقوله:”أنا واحد منكم وإليكم ولا أنظر لكم إلا بعين واحدة وهي (أنا أنتم) ننتظركم (الأحد) في (الجوهرة)”.وفق “أخبار 24”.
ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم (الأحد) الموافق 15 مايو ضمن منافسات الدوري.
جماهير الاتحاد الوفية والحبيبة..
تقديراً لمكانتكم ودوركم التاريخي والمؤثر في مسيرة النادي؛ فقد وجّهت بعدم رفع أسعار تذاكر الدرجة الموحدة عن أسعارها الطبيعية والمعتادة.أنا واحد منكم واليكم ولا أنظر لكم إلا بعين واحدة وهي (أنا أنتم).
ننتظركم (الأحد) في (الجوهرة).💛🖤💪#الاتحاد pic.twitter.com/Y7cDEcOV6o
— أنمار الحائلي (@Anmar_Alhailae) May 11, 2022