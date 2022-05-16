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جديد المحليات > مصدر مسؤول يفند ما ورد من تصورات إعلامية خاطئة تجاه “مدينة نيوم”
16/05/2022   8:30 ص

مصدر مسؤول يفند ما ورد من تصورات إعلامية خاطئة تجاه “مدينة نيوم”

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فند مصدر مسؤول بعض التصورات الإعلامية الخاطئة تجاه مدينة نيوم، مؤكداً أن المشروع يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، ويخضع بالكامل لسيادة وأنظمة المملكة.

ونفى المصدر جملةً وتفصيلاً التعليقات الواردة على لسان رئيس قطاع السياحة في نيوم أندرو ماكفوي، بشأن الوضع السكاني داخل مدينة المستقبل أو أنه سيكون لهم صفة خاصة يلقبون بها لتمييزهم عن غيرهم.

ونوه إلى أن المشروع سيعمل ضمن مناطق اقتصادية خاصة تخضع لسيادة واقتصاد المملكة من النواحي الأمنية والدفاعية والتنظيمية، مع تطوير تشريعات اقتصادية خاصة بمنطقة المشروع تحقق أفضل مفاهيم حوكمة المناطق الاقتصادية في العالم، لتكون نيوم إحدى أهم نقاط الجذب عالمياً. وفق “أخبار 24”.

مصدر مسؤول يفند ما ورد من تصورات إعلامية خاطئة تجاه “مدينة نيوم”

جديد المحليات
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