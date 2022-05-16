شاهد.. استقبال حافل للمشاركين في “آيسف 2022” بعد وصولهم لأرض الوطن

وصل المنتخب السعودي للعلوم والهندسة الذي ضم مجموعة من الطلاب السعوديين، إلى أرض الوطن عقب انتهاء مشاركتهم في معرض آيسف 2022.
وحظي المنتخب السعودي للعلوم والهندسة باستقبال حافل لدى وصوله إلى المملكة، حيث حمل الطلاب أعلام المملكة ورددوا النشيد الوطني وسط ترحيب كبير.
من جانبها، أعربت الطالبة إيلاف بن معيقل الفائزة بالمركز الثالث على مستوى العالم في مجال علم المواد لـ “أخبار 24“، عن فخرها لتمثيل المملكة والمشاركة مع المنتخب السعودي في المسابقة، واعدة بالمزيد من الإنجازات.
وقدمت الطالبة مودة عامر علي من إدارة تعليم مكة المكرمة والفائزة بالمركز الثالث على مستوى العالم بمشروع عن الطباعة ثلاثية الأبعاد لتحسين صحة المريض، شكرها إلى “موهبة” لدعم الفريق طوال مدة الرحلة.
فيما أكد الطالب عبدالله الغامدي من إدارة تعليم المنطقة الشرقية والفائز بالمركز الأول على مستوى العالم في مجال الطاقة، بالإضافة إلى فوزه بجائزة العالم الشاب التي تقدم لأفضل طالبين من ضمن الفائزين بالجائزة بالمركز الأول على مستوى جميع المجالات، أن هذه مجرد بداية، موجهاً شكره لكل من حضر لاستقبال البعثة بمطار الملك خالد.
وفاز الفريق السعودي المشارك في معرض آيسف 2022 بـ 16 جائزة عالمية كبرى، بالإضافة إلى 6 جوائز عالمية خاصة، تنوعت بين مجالات الطاقة والكيمياء والعلوم الاجتماعية والسلوك وعلوم النبات وعلوم المواد والهندسة البيئية والتقنيات الهندسية والعلوم الطبية الانتقالية.
استقبال حافل لـ #المنتخب_السعودي_للعلوم_والهندسة المشارك في #آيسف_2022 بعد وصوله إلى أرض الوطن#سعوديون_ينافسون_العالم pic.twitter.com/JgZgtRJT3Q
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) May 15, 2022
وفق “أخبار 24”.