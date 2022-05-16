نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المناطق > شاهد.. استقبال حافل للمشاركين في “آيسف 2022” بعد وصولهم لأرض الوطن
16/05/2022   8:30 ص

شاهد.. استقبال حافل للمشاركين في “آيسف 2022” بعد وصولهم لأرض الوطن

+ = -
664

وصل المنتخب السعودي للعلوم والهندسة الذي ضم مجموعة من الطلاب السعوديين، إلى أرض الوطن عقب انتهاء مشاركتهم في معرض آيسف 2022.

وحظي المنتخب السعودي للعلوم والهندسة باستقبال حافل لدى وصوله إلى المملكة، حيث حمل الطلاب أعلام المملكة ورددوا النشيد الوطني وسط ترحيب كبير.

من جانبها، أعربت الطالبة إيلاف بن معيقل الفائزة بالمركز الثالث على مستوى العالم في مجال علم المواد لـ “أخبار 24“، عن فخرها لتمثيل المملكة والمشاركة مع المنتخب السعودي في المسابقة، واعدة بالمزيد من الإنجازات.

وقدمت الطالبة مودة عامر علي من إدارة تعليم مكة المكرمة والفائزة بالمركز الثالث على مستوى العالم بمشروع عن الطباعة ثلاثية الأبعاد لتحسين صحة المريض، شكرها إلى “موهبة” لدعم الفريق طوال مدة الرحلة.

فيما أكد الطالب عبدالله الغامدي من إدارة تعليم المنطقة الشرقية والفائز بالمركز الأول على مستوى العالم في مجال الطاقة، بالإضافة إلى فوزه بجائزة العالم الشاب التي تقدم لأفضل طالبين من ضمن الفائزين بالجائزة بالمركز الأول على مستوى جميع المجالات، أن هذه مجرد بداية، موجهاً شكره لكل من حضر لاستقبال البعثة بمطار الملك خالد.

وفاز الفريق السعودي المشارك في معرض آيسف 2022 بـ 16 جائزة عالمية كبرى، بالإضافة إلى 6 جوائز عالمية خاصة، تنوعت بين مجالات الطاقة والكيمياء والعلوم الاجتماعية والسلوك وعلوم النبات وعلوم المواد والهندسة البيئية والتقنيات الهندسية والعلوم الطبية الانتقالية.

 

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

استقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. استقبال حافل للمشاركين في “آيسف 2022” بعد وصولهم لأرض الوطن

جديد المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885210753.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.