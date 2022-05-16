اتجاه في اتحاد الكرة لتأجيل “الدوري الرديف”

كشفت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، يدرس تأجيل بطولة الدوري الرديف، الذي اعتمد انطلاقه في وقت سابق من الموسم المقبل (2022-2023).
وقالت المصادر، إن ممثلي الأندية سيعقدون اجتماعاً في الـ24 من مايو الجاري، مع لجنة المسابقات في اتحاد القدم، على هامش ورشة عمل روزنامة الموسم المقبل، وذلك للاستماع إلى آرائهم، حيث إن تمديد الدوري الذي حصل أخيراً جعل إطلاق الدوري الردیف صعباً.
وكان عدد من الأندية يتقدمها الهلال قد طالبت في وقت سابق قبل اعتماد المسابقة، بتأجيل انطلاق الدوري الرديف، والبعض الآخر رفض الفكرة، إلا أن الأغلبية وافقت عليها. وفق “أخبار 24”.
واعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في يونيو الماضي، استحداث مسابقة الدوري الرديف اعتبارًا من الموسم الرياضي 2022-2023 بإتاحة الفرصة لكافة فرق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في ذلك الموسم المشاركة بالمسابقة، وستقام مباريات الدوري الرديف بنظام الدوري المرادف لمباريات دوري المحترفين، بحيث تقام في اليوم التالي.