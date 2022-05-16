بالفيديو.. مدرب الفيحاء يحذر الهلال قبل كأس الملك: نحن خصم عنيد أمام الفرق الكبيرة.. وهذه رسالته للجماهير

تحدث المدير الفني لفريق الفيحاء، المدرب الصربي فوك رازوفيتش، عن مواجهة نظيره الهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المقرر لها الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وقال “رازوفيتش”، خلال برنامج “أكشن مع وليد”: “إذا حللنا ما قام به الفيحاء هذا الموسم سنجد أننا خصم عنيد أمام جميع الفرق الكبيرة.. قبل سنة كان صعب إقناع الإدارة بالتعاقد مع حارس عمره 38 عاما، وأنا عملت ذلك لأني أعرف الحارس فلاديمير جيدا”.
ووجه مدرب الفيحاء رسالة إلى الجماهير قبل مواجهة الهلال، قائلا: “لا تتوقعون شيئاً حتى لا تحبطوا، وبالتأكيد سنقدم الأفضل وكل ما لدينا، وكل ما سنفعله هو سحب الضغوطات عن لاعبينا لأن النهائي مباراة خاصة لنا.. وسنركز في الميدان وسأكون راضياً عن أي نتيجة في نهائي كأس الملك”.
وتابع عن منافسة الهلال على لقب الدوري: “إذا قارنت الهلال والاتحاد فهما متشابهان، وليس من السهل مواجهة الفريقين، الهلال لديه أمنيات بالفوز على الاتحاد ليزيد فرصه بالمنافسة على الدوري”.
وأضاف “رازوفيتش”: “أشعر بالراحة للسنة الثانية في السعودية، وأحب الشعب السعودي لأنهم ودودون، وما يهمني أنا ومساعديني واللاعبين الأجانب أننا نشعر بحب وترحيب الجماهير لنا”. وفق “أخبار 24”.
وواصل المدرب: “طلباتي كبيرة للإدارة وبالتأكيد لن يستطيعوا تحقيق كل متطلباتي، ولكن أضغط على الإدارة لرفع مستوى الفريق أكثر.. وفي كرة القدم العمل يحتاج للوقت”.
فوك رازوفيتش – مدرب #الفيحاء : الفيحاء خصم عنيد أمام كل الفرق الكبيرة .. كان صعب علي إقناع الإدارة بالتعاقد مع حارس عمره 38 .. رسالتي للجماهير لا تتوقعون شيء حتى لا تحبطوا .. رسالتي لـ #أكشن_مع_وليد “استمروا”
#الهلال_الفيحاء
#ShahidVIP
#MBCAction
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 15, 2022