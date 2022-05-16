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جديد المحليات > مستجدات كورونا.. الإصابات الجديدة تتخطى الـ 600 حالة.. وارتفاع كبير في حالات التعافي
16/05/2022   1:58 م

مستجدات كورونا.. الإصابات الجديدة تتخطى الـ 600 حالة.. وارتفاع كبير في حالات التعافي

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أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الإثنين)، ارتفاعاً ملحوظاً في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بيوم أمس.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 630 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع قدره 199 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 759425 إصابة بالفيروس.

ولفتت إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين بالفيروس، حيث ارتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة إلى 9118 حالة.

وأشارت إلى ارتفاع طفيف في منحنى الحالات الحرجة؛ حيث دخلت 3 حالات جديدة غرفة العناية المركزة ليبلغ إجمالي عدد الحالات الآن 64 حالة. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً كبيرًا عن يوم أمس حيث تم تسجيل 406 حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 744327 حالة.

مستجدات كورونا.. الإصابات الجديدة تتخطى الـ 600 حالة.. وارتفاع كبير في حالات التعافي

جديد المحليات
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