“الأرصاد”: لا صحة لما تم تداوله بأن جدة لم تسجل 48 درجة مئوية خلال مايو منذ أكثر من 50 عاماً

أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أنه لا صحة لما تم تداوله بأن محافظة جدة لم تسجل 48 درجة مئوية خلال شهر مايو منذ أكثر من 50 عاماً.
وأوضح القحطاني، أنه جرى تسجيل هذه الدرجة في شهر مايو لعامي “2004 و2010″م، وفقاً للسجلات المناخية للمركز.
وشهدت محافظة جدة طقساً حاراً إلى شديد الحرارة، أمس (الأحد)، حيث سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة بـ48.3 درجة مئوية، فيما جاء مشعر عرفة ثانياً بـ47.5 درجة مئوية، بحسب ما أعلنه “المركز الوطني للأرصاد”.
وتوقع المركز، في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الإثنين)، تأثر مناطق الحدود الشمالية وجنوب المملكة، وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالعوالق الترابية، لافتاً إلى احتمالية أن تكون السماء غائمة جزئياً مع انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف.وفق “أخبار 24”.