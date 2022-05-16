نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بعد تعدد الشكاوى.. “المقاولين” تدعو لاستخدام النماذج الإلكترونية للعقود
16/05/2022   1:58 م

بعد تعدد الشكاوى.. “المقاولين” تدعو لاستخدام النماذج الإلكترونية للعقود

+ = -
755

دعت الهيئة السعودية للمقاولين المواطنين المقبلين على البناء والمقاولين إلى استخدام العقود النموذجية الإلكترونية، بهدف توثيق العلاقة التعاقدية، وتقليل الخلافات والمحافظة على حقوق المتعاقدين والإسهام في إيجاد آلية لفض النزاعات في حال حدوثها، كما أنها تقلل من تعثر المشاريع.

وبينت الهيئة أنها تلقت العديد من الشكاوى والاتصالات من العديد من المواطنين ملاك المشاريع والمقاولين لوجود خلافات وقعت أثناء تنفيذ الأعمال، منوهة بأهمية استخدام خدمة العقود النموذجية الإلكترونية التي ستحافظ على حقوق جميع الأطراف.وفق “أخبار 24”.

وأوضحت أن تلك العقود متاحة على منصة مقاول مجاناً وتتيح للمواطنين التعاقد مع المقاولين المسجلين في الهيئة فقط، وتتميز بشموليتها واحتوائها على أهم البنود القانونية والفنية والشروط الخاصة؛ بهدف ضمان وحفظ حقوق المقاول ومالك المشروع.

بعد تعدد الشكاوى.. “المقاولين” تدعو لاستخدام النماذج الإلكترونية للعقود

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885210803.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.