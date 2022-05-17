بالفيديو.. أول تعليق من وكيل أعمال فهد المولد على قرار إيقافه رسمياً لمدة 18 شهراً بسبب “المنشطات”

علق جراح الظفيري، وكيل أعمال لاعب فريق الاتحاد والمنتخب الوطني، فهد المولد، على قرار اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، بإيقاف اللاعب لمدة 18 شهراً داخلياً وخارجياً، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات.
وقال جراح الظفيري، في تصريحات لبرنامج “كورة”، على قناة “روتانا خليجية”: “جاهزون لتقديم طلب استئناف إلى مركز التحكيم الرياضي، لأن خطأ اللاعب غير مقصود ولا يستحق كل هذا الإيقاف”.
وأوضح: “هناك حالات مشابهة لحالة اللاعب فهد المولد، وهناك حالات صدرت من محكمة كاس، بتقليص العقوبة إلى شهرين أو أربعة شهور”، مضيفاً: “لا علاقة إلى العقوبة السابقة للاعب عند النظر في طلب الاستئناف، لأن كل مادة لها قوانينها”.
وواصل وكيل فهد المولد: “أكدنا خلال لجنة الاستماع، أن المادة وصلت إلى اللاعب عن طريق الخطأ، وقدمنا التقارير الطبية الرسمية التي تثبت صحة كلامنا، ومتفائل بتقليل العقوبة بعد الاستنئاف”.
وأوضحت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أن المادة المحظورة (Furosemide) وهي من المجموعة ع 5 “مدرات البول والعوامل الخافية للمواد المنشطة”، وهي مادة محظورة رياضيًا أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقًا لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “WADA”. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المولد كان قد تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة عام بسبب ثبوت تعاطيه للمنشطات خلال الموسم الكروي 2019/21، حيث تم اكتشاف الأمر بعد فحصه عقب مباراة الاتحاد والنصر في الجولة الـ27 من دوري المحترفين.
أول تعليق لوكيل أعمال #فهد_المولد على قرار إيقاف اللاعب رسمياً 18 شهراً في أزمة المنشطات#كورة_روتانا pic.twitter.com/s6LPZmrZIw
— برنامج كورة (@korarotana) May 16, 2022