نصائح من “المرور” و”الهلال الأحمر” للوقاية من موجات الغبار

دعت الإدارة العامة للمرور إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الحاجة إلى القيادة أثناء موجات الغبار.
وأوصت بـ5 إجراءات يجب الالتزام بها لقيادة أكثر أمنا عند حدوث الغبار، تضمنت ضرورة ترك مسافة كافية بين المركبات وتجنب السرعة.
وشددت على ضرورة التأكد من عمل جميع أنوار المركبة، وعدم تغيير المسار إلا للضرورة وبعد استخدام الإشارة، وكذلك أهمية إغلاق النوافذ واستخدام خاصية تدوير الهواء داخل المركبة، واستخدام إشارات التنبيه الضوئية في المركبة عند الضرورة.
من جانبه، وجه الهلال الأحمر السعودي عدة نصائح للوقاية من الغبار، وذلك في ظل موجات الغبار التي تشهدها عدة مناطق بالمملكة.
وأوصى الهلال الأحمر بتجنب الأماكن المزدحمة والغبار، واستخدام قناع الوجه ووسائل الحماية، وإغلاق الأبواب والنوافذ واتباع إرشادات حالة الطقس. وفق “أخبار 24”.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره اليومي عن حالة الطقس نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض ويمتد التأثير على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة ونجران، والأجزاء الشرقية من منطقتي الباحة وعسير.
لسلامتك، اتخذ الاحتياطات اللازمة عند الحاجة للقيادة أثناء حدوث موجات الغبار.
#المرور_السعودي pic.twitter.com/Kf6W7YeDTC
— المرور السعودي (@eMoroor) May 17, 2022