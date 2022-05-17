طلاب المملكة يحققون 10 جوائز عالمية في أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات

حقق المنتخب السعودي للرياضيات 10 جوائز عالمية خلال مشاركته في اختبار أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات 2022م في نسختها الـ 34، وذلك بشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”.
وهنأت وزارة التعليم الطلاب الفائزين في هذه النسخة من الأولمبياد التي أقيمت عن بُعد يوم 10 مارس الماضي، فيما رفع المنتخب السعودي بذلك رصيده إلى 85 جائزة خلال مشاركاته في الأولمبياد.
ومثّل المملكة في المسابقة فريق ضم كلاً من “محمد حسين الدبيسي، ومهدي صالح البيك، عبدالإله عمار ألطف، وإياد علي القطري من إدارة تعليم الشرقية، ومروان محمد الخياط، ومعاذ أحمد الغامدي من إدارة تعليم مكة المكرمة، وهادي علاء العيثان من إدارة تعليم الأحساء، ومحمد ربيع حافظ، وعبد الرحمن ثامر نصيف من إدارة تعليم المدينة المنورة، ومعاذ سعيد القحطاني من إدارة تعليم الرياض”.
وفق “أخبار 24”.