وزيرا “الطاقة” و”الحج” يتفقدان المشروعات الكهربائية الجديدة بالمشاعر المقدسة

أجرى وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الحج والعمرة توفيق الربيعة جولة ميدانية بالمشاعر المقدسة لتفقد مشروعات ومرافق جديدة لتعزيز الخدمة الكهربائية المُقدمة في مشعري منى وعرفات.
يأتي ذلك لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية وخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1443هـ.
وأكد وزير الطاقة خلال جولته أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، تؤكّد على بذل أقصى الجهود لإنهاء المشروعات الكهربائية، وجميع الاستعدادات اللازمة، لتقديم أفضل الخدمات الكهربائية، للتيسير على ضيوف الرحمن، وتوفير أسباب الراحة والسلامة لهم.
وفق “أخبار 24”.