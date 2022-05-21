ارتفع عدد الإصابات بمرض جدري القردة في عدة دول بأوروبا وأمريكا الشمالية، وسط تحركات واسعة من قبل السلطات المحلية ومنظمة الصحة العالمية للسيطرة على الأوضاع.
وأعلنت عدة دول بينها المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا وألمانيا والبرتغال وكندا والولايات المتحدة وايطاليا والسويد وإسبانيا وهولندا، تسجيل حالات إصابة بالمرض، حيث سجلت المملكة المتحدة 11 حالة، والبرتغال 14، إسبانيا 7، كندا 2، وكل من الولايات المتحدة والسويد وإيطاليا وفرنسا وأستراليا وألمانيا حالة واحدة.
وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعاً طارئاً، لبحث التفشي الجديد لمرض جدري القرود، وذلك بعد تأكيد أو الاشتباه بأكثر من 100 إصابة في أوروبا وحدها، حيث تسعى من وراء هذا الاجتماع إلى اتخاذ خطوات جادة لمنع تحول المرض إلى وباء عالمي. وفق “أخبار 24”.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، إنه من المرجح اكتشاف مزيد من حالات الإصابة بجدري القرود في الولايات المتحدة خلال الأيام القادمة، فيما أكد وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد توفير عدد كبير من جرعات اللقاحات التي تنفع لمواجهة جدري القردة لمنع انتشاره أكثر من ذلك.