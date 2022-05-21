تمكنت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة من القبض على مواطنين ومقيمين خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك لتورطهم في جرائم مختلفة.
ونشر الأمن العام مقطع فيديو للمخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مواطنين ظهرا في مقطع فيديو وهما يسرقان منزلًا في إحدى القرى بعسير، كما تم القبض على مواطن ووافد من الجنسية اليمنية بهوية زائر بجدة، نفذا حـوادث جنائية، تمثلت في سرقة 11 مركبة، وضبط بحوزتهما مواد مخدرة وسلاح ناري.
وألقى الأمن القبض على 3 مواطنين نفذوا حـادثة جنائية بالجوف، تمثلت في تهديد أحدهم لعامل بسلاح ناري أثناء وجودهم داخل مشروع زراعي بغرض الصيد، كما تم القبض على مواطن ظهر عبر مقطع فيديو وهو يسرق مركبة في وضع التشغيل في المنطقة الشرقية، وتبيّن من إجراءات الاستدلال سرقته لـ14 مركبة. وفق “أخبار 24”.
كما ألقى القبض على مواطنين نفذا حـوادث سطو وسرقة محال تجارية في الرياض، ومواطن آخر في صبيا، لقيامه بإيواء 6 نساء مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، كما تم القبض على مواطن آخر في الجو، ظهر في مقطع فيديو وهو يتلف جهاز الرصد الآلي “ساهر”.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/3RguzbOjkG
— الأمن العام (@security_gov) May 21, 2022