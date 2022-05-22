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رياضة > إدارة الاتحاد تحسم قرارها بشأن ملف الأجانب
22/05/2022   8:26 ص

إدارة الاتحاد تحسم قرارها بشأن ملف الأجانب

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قررت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي وإدارة الفريق الكروي الأول، الإبقاء على جميع لاعبيه الأجانب للموسم المقبل.

واستقر الاتحاد على عدم إجراء أي تغيير على اللاعبين الأجانب الحاليين وهم مارسيلو جروهي وأحمد حجازي ورومارينيو وبرونو هنريكي وإيجور كورونادو وأندريه فيليبي وعبد الرزاق حمدالله.

وما زالت إدارة الاتحاد في مفاوضات مع فيتوريا جيماريش البرتغالي، لتمديد إعارة أندريه فيليبي أو شراء عقد اللاعب من قبل ناديه فيتوريا جيماريش البرتغالي بعدما تمت استعارة اللاعب في يناير الماضي حتى نهاية الموسم. وفق “أخبار 24”.

وواصل الاتحاد تدريباته من أجل الاستعداد لمواجهة الهلال، الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

إدارة الاتحاد تحسم قرارها بشأن ملف الأجانب

رياضة
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