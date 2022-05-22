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جديد المحليات > طقس اليوم.. سماء غائمة بالأجزاء الشمالية والغربية وتكوّن للضباب بمكة وجازان
22/05/2022   8:29 ص

طقس اليوم.. سماء غائمة بالأجزاء الشمالية والغربية وتكوّن للضباب بمكة وجازان

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وتوقع التقرير أن يستمر نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الشمالية والشرقية للمملكة وكذلك منطقتي حائل والمدينة المنورة.

وأضاف أنه يتوقع كذلك سماء غائمة جزئياً على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية تمتد إلى حائل، وعلى جنوب غرب المملكة.

وأشار إلى أن التوقعات تشير كذلك إلى تكون للضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة وجازان. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن مدينة مكة المكرمة ستسجل أعلى درجة حرارة اليوم بمقدار 48 درجة مئوية، فيما ستسجل مدينة السودة أقل درجة حرارة بمقدار 27 درجة مئوية، مضيفاً أن درجة الحرارة بالرياض ستكون 43 درجة.

طقس اليوم.. سماء غائمة بالأجزاء الشمالية والغربية وتكوّن للضباب بمكة وجازان

جديد المحليات
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