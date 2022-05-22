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جديد المحليات > “الموارد البشرية”: نقل المستفيدين من “الضمان الاجتماعي” إلى “المطور” بعد 9 أشهر من التسجيل
22/05/2022   8:29 ص

“الموارد البشرية”: نقل المستفيدين من “الضمان الاجتماعي” إلى “المطور” بعد 9 أشهر من التسجيل

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مصير المُستفيدين من النظام الاجتماعي السابق وفرص نقلهم إلى الضمان المطور، ومدى تأثير ذلك على صرف المعاش.

وبيّنت الوزارة، أن المستفيدين من الضمان الاجتماعي السابق الذين يسجلون بالضمان المطور يتم إدراجهم ضمن دورة الأهلية على الضمان المطور بعد مضي 9 أشهر من تاريخ التسجيل، دون أن يؤثر ذلك على صرف المعاش وفقاً للنظام السابق.

وجاء توضيح الوزارة في ردها على استفسار من أحد الأشخاص بشأن فشل محاولته تسجيل بنات عمته في الضمان المطور، وهل يتم نقلهن بشكل تلقائي من السابق إلى المطور. وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية”: نقل المستفيدين من “الضمان الاجتماعي” إلى “المطور” بعد 9 أشهر من التسجيل

جديد المحليات
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