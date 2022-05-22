رسميا.. رابطة الدوري الإسباني تشكو باريس سان جيرمان بسبب “مبابي”

أصدرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، مساء السبت، بيانا رسميا، للإعلان عن التقدم بشكوى ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لخرق قواعد اللعب المالي النظيف بتجديد عقد كيليان مبابي.
وجاء بيان رابطة الدوري الإسباني كالتالي: “بالنظر للإعلان المحتمل عن بقاء كيليان مبابي في باريس سان جيرمان، تريد الرابطة التأكيد أن هذا النوع من الاتفاقات يهدد الاستدامة الاقتصادية للكرة الأوروبية، مما يعرض مئات الآلاف من الوظائف والنزاهة الرياضية للخطر على المدى المتوسط، ليس فقط للمسابقات الأوروبية، بل الدوريات المحلية”.
وقال البيان: “إنها فضحية أن ناديا مثل باريس سان جيرمان خسر الموسم الماضي أكثر من 220 مليون يورو، بعد أن تكبد خسائر بلغت 700 مليون يورو في المواسم الأخيرة (حتى الإعلان عن دخل من الرعاية بمبلغ مشكوك فيه للغاية) بتكلفة فريق رياضي حوالي 650 مليون دولار لموسم (2021/2022)”.
وتابع: “تقدم الليغا بشكوى ضد باريس سان جيرمان للاتحاد الأوروبي والسلطات الإدارية والضريبية في فرنسا، والهيئات المختصة في الاتحاد الأوروبي، للدفاع عن النظام الاقتصادي للكرة الأوروبية واستدامتها”.
وواصل البيان: “في مناسبات سابقة، قدمت الليغا بالفعل شكاوى ضد سان جيرمان لعدم امتثاله للعب المالي العادل للاتحاد الأوروبي لكرة القدم نتيجة لذلك فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبات قاسية على سان جيرمان، على الرغم من إلغاء محكمة التحكيم الرياضية للعقوبات في قرار غريب”.
وأشار البيان: “تشير هذه السلوكيات بشكل أكبر إلى أن الأندية الحكومية لا تحترم أو ترغب في احترام قواعد قطاع اقتصادي لا يقل أهمية عن كرة القدم، وهي مفتاح لاستدامة مئات الآلاف من الوظائف”.
واختتم البيان: “هذا النوع من السلوك بقيادة رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، نظرًا لوضعه كعضو في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، يشكل خطرًا على كرة القدم الأوروبية بنفس مستوى السوبر ليغ”.
وأعلن باريس سان جيرمان تجديد تعاقد مبابي حتى 2025، قبل مباراة الفريق الأخيرة في الدوري الفرنسي أمام ميتز، وأكد مبابي قراره أمام جماهير ملعب حديقة الأمراء وسط هتافات صاخبة. وفق “أخبار 24”.
وقال مبابي: “أنا سعيد للغاية بمواصلة المغامرة والبقاء هنا في فرنسا وباريس مدينتي.. أتمنى أن أتمكن من الاستمرار في فعل أكثر ما أحب فعله: لعب كرة القدم والفوز بالبطولات معكم”.