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جديد المحليات > “الثقافة” و”التعليم” تطلقان نشاطاً لا صفياً في الفن السعودي والعالمي لطلاب المتوسط والثانوي
22/05/2022   2:59 م

“الثقافة” و”التعليم” تطلقان نشاطاً لا صفياً في الفن السعودي والعالمي لطلاب المتوسط والثانوي

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أطلقت وزارتا الثقافة والتعليم نشاطاً لا صفيّاً، لطلبة التعليم العام بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، بمسمى “تأملات في الفن السعودي والعالمي”.

ويهدف النشاط لرفع مستوى معرفة الطلاب والطالبات بأهم الأعمال الفنية في المملكة والجزيرة العربية وحضارات العالم المختلفة على مر العصور، ورفع الوعي والذائقة الجمالية لدى الطلاب والطالبات، من خلال التعرف على أهم مكونات وعناصر التحف الفنية المشهورة في العالم، وربط تلك الأعمال بالفن السعودي. وفق “أخبار 24”.

وسيقدم النشاط محتوى تعليمياً إلكترونياً “افتراضياً” عبر منصة مدرستي، حيث يحتوي على أهم الأعمال الفنية والمعمارية من جميع أنحاء العالم، وفي تخصصات إبداعية مختلفة مثل الرسم والنحت والأشكال الفنية الأخرى.

“الثقافة” و”التعليم” تطلقان نشاطاً لا صفياً في الفن السعودي والعالمي لطلاب المتوسط والثانوي

جديد المحليات
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