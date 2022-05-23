"الأرصاد" تحذر: سرعة العاصفة الغبارية تصل 60 كم/س على هذه المناطق

أكدت تقارير المركز الوطني للأرصاد أن الصور الملتقطة حديثًا عبر الأقمار الصناعية أظهرت أن سرعة رياح العاصفة الغبارية على رفحاء وصلت إلى 60 كم/ ساعة.
ونبه المركز إلى أنه من المتوقع أن يمتد تأثير العاصفة إلى حفر الباطن والقيصومة خلال الساعات القادمة، والتي ستؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية.
وكشفت التقارير الصادرة عن حالة الطقس الصادرة صباح اليوم (الإثنين) عن استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي قد تتحول إلى عاصفة ترابية تؤدي لانعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف والحدود الشمالية يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية، بالإضافة إلى مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً على الأجزاء الساحلية منها.
وفق “أخبار 24”.