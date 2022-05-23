بعد سحبها بأمريكا.. “الغذاء والدواء” توقف استيراد أحد منتجات زبدة الفول السوداني الملوثة بالسالمونيلا

أجابت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على استفسار بخصوص الأرقام التسلسلية لأحد منتجات زبدة الفول السوداني المعروفة والمحتمل تلوثها بالسالمونيلا، وحول وجودها في أسواق السعودية.
وأكدت الهيئة أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف عملية استيراد المنتج، كما أنها تعمل حاليًا على التحقق من عدم تواجده في الأسواق المحلية.
وكانت شركة المواد الغذائية الأمريكية “J.M. Smucker”، قد أصدرت قرارا بسحب عدد من منتجات زبدة الفول السوداني التي يتم بيعها في الولايات المتحدة بسبب تلوث بالسالمونيلا، ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فقد أبلغ 14 شخصًا في 12 ولاية عن مرضهم بعد تناول بعض المنتج، مما أدى إلى إرسالهم إلى المستشفى. وفق “أخبار 24”.