بتصاميم حضارية مستلهمة من التراث السعودي.. “روشن” تعلن عن مشروع العروس شمال جدة

أعلنت شركة “روشن” إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، والمطور العقاري الوطني للمناطق السكنية، اليوم (الإثنين)، عن مشروع العروس في شمال جدة، الذي يُعَد ثاني أحياء الشركة المتكاملة التي سيتم تنفيذها ضمن خطة تطوير عدة أحياء بعدد من المناطق.
يمتد المشروع الذي سيقام في شمال جدة على مساحة 4 ملايين متر مربع، وسيتضمن أكثر من 18 ألف وحدة سكنية، كما تم تصميمه على نحوٍ يُبرِز تصاميم حضارية حديثة، ويحافظ في الوقت نفسه على التصاميم المُستلهَمَة من التراث السعودي الأصيل.
ويسهم المشروع الذي تنفذه “روشن”، في تحقيق إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في الفترة من 2021 – 2025 في تطوير القطاع العقاري في المملكة، ويحقق أهداف رؤية السعودية 2030 في تملك الوحدات السكنية.
وفق “أخبار 24”.