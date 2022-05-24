طقس اليوم.. استمرار تأثير الرياح والأتربة بالرياض والشرقية وأجزاء من مكة والمدينة وتبوك

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية.
وأضاف أن تأثير الرياح سيمتد لتشمل أجزاءً من منطقة نجران وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الساحلية منها.وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن مدينتي مكة المكرمة وشرورة ستسجلان أعلى درجة حرارة بمقدار 43 درجة مئوية، فيما ستكون الحرارة في الرياض 39 درجة مئوية، بينما ستسجل السودة درجة حرارة بمقدار 22 درجة كأقل المدن حرارة.