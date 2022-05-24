بالفيديو.. وزير التعليم: التقارير العالمية الخاصة بالتعليم تستشهد بالتجربة السعودية وقت الأزمات

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن المملكة تقدم نموذجًا للعالم في كيفية التعامل مع التعليم في أوقات الأزمات، مبينًا أن جميع التقارير العالمية التي تتعلق بالتعليم دائمًا ما تستشهد بالتجربة السعودية.
وأوضح “آل الشيخ” في لقاء مع قناة “الإخبارية” على هامش مشاركته في المنتدى الدولي للتعليم بلندن، أن مشاركة المملكة في المؤتمر هدفها تبادل الخبرات الدولية في مجال التعليم، وتوسيع برامج الشراكات والتعاون وجذب استثمار قطاع التعليم من المملكة المتحدة إلى المملكة.
ولفت إلى أن المملكة تعد من أفضل النماذج العالمية التي تعاملت خلال أزمة جائحة كورونا في مجال التعليم، بشهادة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، وذلك بما طورته من منصات وأدوات وأنظمة تعليمية مختلفة.وفق “أخبار 24”.
فيديو | وزير #التعليم لـ #الإخبارية:
جميع التقارير العالمية التي تتعلق بالتعليم دائما ما تستشهد بالتجربة #السعودية .. وننظر للمستقبل في كيفية توسيع برامج الشراكات والتعاون وجذب استثمار قطاع التعليم من #المملكة_المتحدة إلى #المملكة pic.twitter.com/YIxGTmJzmB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 23, 2022