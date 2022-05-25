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جديد المحليات > “أمانة الرياض” تتيح إصدار شهادة الإشغال إلكترونياً دون مراجعة البلدية
25/05/2022   1:23 م

“أمانة الرياض” تتيح إصدار شهادة الإشغال إلكترونياً دون مراجعة البلدية

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أتاحت أمانة منطقة الرياض، خدمة إصدار شهادة الإشغال بعد إكمال مراحل البناء، إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة البلدية.

وأوضحت الأمانة، أن الخدمة تتيح للمكتب الهندسي أو مالك المبنى تقديم طلب لإصدار شهادة الإشغال بعد إكمال مراحل البناء مباشرة عبر منصة بلدي.

وبينت أن متطلبات الحصول على الشهادة هي إصدار تقرير فني من مكتب هندسي معتمد، فيما يشترط لإصدارها عدم وجود مخالفات على المبنى.

ولفتت إلى أنه لإصدار الشهادة، يدخل المستفيد إلى منصة بلدي، ثم يختار قائمة خدمات بلدي، فخدمات الرخص الإنشائية، ومن ثم إصدار شهادة إشغال، فيقوم بتعبئة البيانات المطلوبة. وفق “أخبار 24”.

تجدر الإشارة إلى أن شهادة الإشغال أحد المتطلبات الأساسية لاستمرار الدعم السكني، حيث أكد صندوق التنمية العقارية أنه في حال عدم التزام مستفيد البناء الذاتي بالمدة المحددة للانتهاء من بناء المسكن ومن ثم تقديم شهادة الإشغال خلال المدة المحددة من توقيع عقد التمويل؛ يتم إيقاف الدعم حتى إصدار الشهادة وتقديمها للصندوق.

“أمانة الرياض” تتيح إصدار شهادة الإشغال إلكترونياً دون مراجعة البلدية

جديد المحليات
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