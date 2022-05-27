​​قبل ربطها بالهيئة في 2023.. “الزكاة” تحدث ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ضوابط ومتطلبات إصدار الفواتير الإلكترونية وتطرحها للاستطلاع

أعلنت هيئة الزكاة والدخل والضريبة، اليوم (الجمعة)، عن تحديث قرار الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية والملفات الداعمة له لإيضاح بعض المتطلبات الفنية الخاصة بتطبيق الفوترة الإلكترونية.
وأشارت الهيئة إلى أن مرحلة ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وإرسالها ومشاركة بياناتها مع الهيئة ستطبق على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية على مراحل ابتداءً من تاريخ الأول من يناير 2023، بدلا من الموعد الذي كان محدد مسبقًا وهو يونيو 2022.
ونصت التحديثات على أن يتم تطبيق القرار المطروح للاستطلاع، على المعاملات الخاضعة لأحكام المادة الثالثة من لائحة الفوترة الإلكترونية والحالات الواجب إصدار إشعارات ضريبية عنها وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
كما سيطبق على الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المتعلقة بالفواتير الضريبية التي يُعتد بها لغرض ممارسة حق الخصم المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 48 من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة وذلك فيما يتعلق بالتعاملات الخاضعة لأحكام المادة الثالثة من لائحة الفوترة الإلكترونية، ويشترط لصحة ممارسة حق الخصم أن تكون تلك الفواتير والإشعارات قد تم اعتمادها أو مشاركتها مع الهيئة.
كما نصت التحديثات على أن تقوم الهيئة باعتماد هذه الفواتير الضريبية والإشعارات المرتبطة بها، على أن تقوم الهيئة بوضع أختام التشفير فقط على الفواتير والإشعارات المستوفية لضوابط لائحة الفوترة الإلكترونية، وكذلك إرسال الفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المرتبطة بها والمصدرة إلكترونياً، (Reporting) إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ إصدارها.
وأشارت إلى أنه يقصد بـ”Reporting” بأنها عملية مشاركة بيانات الفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المرتبطة بها المصدرة إلكترونياً المتضمنة لختم التشفير مع الهيئة. وفق “أخبار 24”.
وأعدت الهيئة ملحقين مرتبطين بالضوابط المحدثة، مشيرة إلى أنه يجب على الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية حفظ السجلات والفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية والبيانات المتعلقة بها وفق الصيغة المحددة والجداول الزمنية المحددة في هذين الملحقين.
كما شددت على أن تكون مشاركة الفواتير الإلكترونية والإشعارات المرتبطة بها مع الهيئة بصيغة XML ابتداءً من التواريخ المحددة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية بالهيئة، داعية المهتمين إلى إبداء آرائهم بشأن التحديثات التي أجرتها عبر منصة “استطلاع“.