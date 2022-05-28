ناشد أحد البنوك المصرية في مدينة أرمنت بالأقصر العملاء الحاصلين على ضعف المبالغ المسحوبة من صراف آلي معطل ردّها، لتجنبهم المساءلة القانونية.
وتسبّب خلل في إحدى ماكينات الصرف الآلي بسنترال أرمنت، أول من أمس (الخميس)، في منح المواطنين ضعف المبلغ عند سحبه من الماكينة، الأمر الذي دفع البنك إلى نشر إعلان يحذر هؤلاء العملاء من عدم رد المبالغ الإضافية.
وتضمّن الإعلان المنشور من قبل البنك، رسالة نصها: “هام وعاجل، على جميع العملاء الذين تم صرف لهم مبالغ بالخطأ يوم الخميس الماضي، بماكينة سنترال أرمنت، رد المبالغ؛ لتجنب المسائلة القانونية”.
وفق “أخبار 24”.