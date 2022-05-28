“الشورى” يناقش نظام المعاملات المدنية واتفاق توظيف للعمالة المنزلية البوروندية

يعقد مجلس الشورى، (الإثنين) المقبل، جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة (عبر الاتصال المرئي) لمناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله .
ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1442/1443هـ، وكذلك وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية حول مشروع نظام المعاملات المدنية.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بوروندي، بالإضافة لتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1442/1443هـ.
ويصوّت المجلس يوم (الثلاثاء) المقبل على عددٍ من توصيات لجنة التجارة والاستثمار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول التقرير لهيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة، في حين يصدر المجلس قراراً بخصوص التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1442/1443هـ. وفق “أخبار 24”.
ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية للعام المالي 1442/1443هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدّمت من توصياتٍ على تقرير المركز بعد دراسته.
ويستعرض المجلس في جلسة (الأربعاء) المقبل مناقشة مشروع مذكرتَيْ تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي والهيئة القومية للبريد في جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال الخدمات البريدية المقدمة للحجاج والمعتمرين المصريين.